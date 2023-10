Nintendo ha fatto arrabbiare i videogiocatori disabili

Stanno ancora facendo discutere le nuove linee guida per i tornei organizzati dalla community diramate da Nintendo, alcune delle quali giudicate molto severe. Sono diversi i punti contestati nel nuovo regolamento, ma in questa sede intendiamo porre l'accento sulla modifica che ha fatto indispettire la comunità dei videogiocatori disabili.

A farsi portavoce del disappunto della comunità ci ha pensato Elisabeth "Arevya" Sivertsen, streamer disabile e paladina dell'accessibilità nei videogiochi. La nuova regola incriminata è quella che vieta l'utilizzo di console, accessori e software privi di licenza Nintendo. Se, di primo acchito, può sembrare un norma legittima volta ad equiparare le prestazioni dei partecipanti ed evitare fenomeni di cheating, dall'altra non tiene conto della comunità dei videogiocatori disabili, che per fruire della loro passione utilizzano spesso e volentieri accessori di terze parti, moddati o fatti in casa, che possono variare in base al tipo di disabilità che li caratterizza.

"Se non avete familiarità con l'accessibilità nei videogiochi, potrebbe sembrarvi una cosa di poco conto", ha scritto Arevya su X (ex Twitter). "Ma la verità è che molti giocatori disabili (come me) utilizzano accessori terze parti per poter giocare. Può trattarsi di tutto, da controller utilizzabili con i piedi a strumenti come una cannuccia in cui soffiare per far muovere il personaggio, fino ad arrivare ad equipaggiamenti stampati in 3d che permettono di utilizzare dei normali Joy-Con e Pro Controller".

La regola, così com'è stata concepita da Nintendo, esclude di fatto tutta questa categoria di videogiocatori dai tornei organizzati dalla community. "Posso in qualche modo comprendere la necessità di Nintendo di proteggere le proprie IP, ma tutto ciò va ben oltre poiché esclude bambini, giovani e adulti che hanno bisogno dell'accessibilità per giocare come tutti gli altri".

Arevya ha concluso il suo intervento invogliando l'intera comunità a far sentire la propria voce (sono in tanti ad aver già risposto al suo appello) e chiedendo a Nintendo di riscrivere le linee guida in un modo che possa proteggere sia gli interessi delle sue IP sia le necessità della community di disabili. Dopotutto, come la stessa Arevya ha fatto notare, la casa di Kyoto "sa già come si fa", avendo già distribuito in passato controller per l'accessibilità, come quello del 1986 per NES mostrato in foto.