Nintendo: l'attore di Yoshi stava per morire affogato in una pubblicità live-action

Nintendo è da sempre solita pubblicizzare alla grande le sue produzioni, anche attraverso delle esilaranti pubblicità con attori in carne ed ossa, come quelli realizzati per l'originale Super Smash Bros. o per Mario Party 4. Eppure, l'interprete di Yoshi stava rischiando di fare una brutta fine durante uno spot.

A rivelare il curioso retroscena in un'intervista con Game Informer sono stati i coniugi Tim e Kathy Lawrence, due costume designer che si occuparono della realizzazione delle pubblicità del quarto episodio di Mario Party per GameCube. In uno di questi spot, lo stesso Tim si era calato nel costume del simpatico dinosauro verde per poi finire in una piscina piena d'acqua. Tuttavia, il costume di Yoshi era realizzato con un materiale spugnoso che si riempì d'acqua mettendo a serio rischio la salute dell'interprete.

"Sono passato da un costume che pesava 15 chili ad uno di oltre 90 chili", ricorda Tim spiegando che "il costume, come una spugna, aveva assorbito l'acqua ed io ho così iniziato ad affondare". L'uomo provò dunque disperatamente a liberarsi dalla morsa del costume inzuppato, chiedendo subito aiuto: "Alzavo la mano come a dire che stavo per morire e che mi serviva aiuto". Fortunatamente, Tim è riuscito a salvarsi e la pubblicità è stata portata a termine in modo corretto, divenendo una delle più apprezzate mai create per i giochi Nintendo. Eppure, in quel momento il costume designer era più preoccupato per il suo lavoro anziché per la sua incolumità: "Iniziai a preoccuparmi perché non sapevamo se saremmo riusciti a togliere tutta l'acqua dal costume per le riprese del giorno successivo", spiega Tim.

Per quanto riguarda invece la serie festaiola della casa di Kyoto, Mario Party Superstars è l'ultimo gioco finora pubblicato: chissà però che non ne arrivi un altro ancora nel prossimo futuro.