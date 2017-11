Nintendo aumenta la produzione di Switch, nuovi rumor dal Wall Street Journal

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il presidente di Nintendostarebbe valutando la possibilità di aumentare la produzione di, con l'obiettivo di produrredurante il prossimo anno fiscale, ovvero nel periodo che va dal primo aprile 2018 al 31 marzo 2019.

La compagnia vorrebbe produre e distribuire almeno 2.5 milioni di pezzi al mese a partire da marzo, circa 500.000 in più rispetto ai numeri degli ultimi mesi. Se i piani in questione verranno rispettati, ad aprile 2019 Nintendo avrà distribuito circa 50 milioni di console in 24 mesi, numeri davvero positivi se paragonati a quelli di Wii U, che nel suo ciclo vitale ha raggiunto quota 14 milioni di pezzi venduti.

Scondo alcuni analisti, Switch potrebbe persino vendere più di Wii e lo stesso Kimishima si aspetta che la domanda cresca notevolmente nei prossimi mesi.