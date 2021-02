Nintendo, avanza la causa a Shironeko Project: richieste salgono a 47 milioni di dollari

Risale al 2018 l'avvio della causa legale intentata da Nintendo contro la software house dedita allo sviluppo del gioco mobile White Cat Project, noto in Giappone come Shironeko Project.

Ai tempi, il colosso di Kyoto aveva citato in giudizio il team di Colopl, con l'accusa di aver violato ben sei differenti brevetti registrati da Nintendo negli anni. Come risarcimento danni, Nintendo aveva avanzato la richiesta del riconoscimento di ben 4,4 milioni di Yen, corrispondenti a circa 41,7 milioni di dollari. Ad oggi tuttavia la controversia giuridica non ha ancora trovato un epilogo: esasperata dalla lungaggine dello scontro legale, la casa di Super Mario ha deciso di alzare la posta in gioco, incrementando la somma richiesta a titolo di risarcimento.

Dalle pagine di Famitsu, - magazine estremamente diffuso in quel del Giappone - giunge dunque la notizia che il valore della causa intentata da Nintendo a Colopl è ora pari a 4,95 miliardi di Yen, corrispondenti a circa 46,9 milioni di dollari. Da parte sua, il team autore di White Neko Project rigetta ogni accusa, fiduciosa di non aver violato nessuno dei brevetti depositati da Nintendo. Il caso non sembra dunque destinato a chiudersi a breve.



Dettaglio piuttosto peculiare, nel frattempo è stata annunciata una versione Nintendo Switch del gioco oggetto della contesa, con Nintendo che ha dichiarato di non essere intenzionata a bloccarne la pubblicazione. Nel 2019, è stato poi annunciato Shironeko Project: Zero Chronicles, anime ispirato all'action RPG per dispositivi mobile.