Nintendo avverte, non soffiate sulle cartucce Switch: non ci sono più certezze!

Tanti nuovi videogiochi in arrivo su Nintendo Switch implicano un incremento nelle collezioni di cartucce presenti nelle case dei possessori della console ibrida.

Può dunque accadere che un po' di polvere si faccia strada tra un Mario Kart 8: Deluxe e un The Legend of Zelda: Breath of the Wild. E come rimuoverla? Se siete cresciuti nell'epoca di NES, Super Nintendo, Game Boy o Nintendo DS, crederete di avere già la risposta: ovviamente, soffiando nella cartuccia e nel vano dedicato presenta nella console!

Ebbene, il team di Nintendo smonta le certezze di un'intera generazione di videogiocatori e sconsiglia caldamente di adottare questa tattica. Dall'account Twitter ufficiale del supporto Nintendo giapponese, si invitano infatti gli utenti Nintendo Switch a non soffiare mai sulle cartucce o nello slot presente sull'hardware ibrido. Tale operazione può infatti causare il disperdersi di piccole gocce di saliva, con conseguente rischio di formazione di ruggine per le parti metalliche presenti sulle due superfici. Se proprio sentite l'esigenza di rimuovere la polvere da cartucce e vani Nintendo Switch, suggerisce Kyoto, potete utilizzare con delicatezza un aspirapolvere!



Mentre vi dedicate alle pulizie videoludiche, ricordiamo che sono sempre più numerose le indiscrezioni legate alle possibili caratteristiche di Nintendo Switch 2, ancora celata nei laboratori creativi di casa Nintendo.