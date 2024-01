Nintendo ha avviato un'azione legale contro un clone di Pokémon ma no, non è Palworld

Nintendo ha avviato una nuova azione legale per opporsi alla presenza sul mercato di un sospetto clone della serie di Pokémon. Sicuramente il primo nome che vi balzerà in mente sarà quello di Palworld, ma non è questo il caso.

Sebbene le mod Pokemon di Palworld non siano passate inosservate agli occhi di Nintendo, che ha già confermato di star indagando sulla potenziale violazione del copyright da parte dello sviluppatore Pocketpair, il gioco del momento può sinora dirsi salvo. Chi invece dovrà vedersela con la grande N è una nuova IP di carte collezionabili intitolata PokeZoo, oggetto di una richiesta di opposizione dell'11 gennaio da parte di Nintendo of America, come conferma un rapporto di Stephen Totilo.

Effettivamente, dando uno sguardo all'immagine che trovate in apertura, è impossibile non notare l'appariscente logo giallo che ricorda da vicino quello di Pokémon, la creatura in copertina che sembra essere una spudorata copia del Pokémon Gengar, la Fast Ball che inevitabilmente rimanda alle Poké Ball della serie Nintendo.

PokeZoo è descritto come un "Gioco di carte collezionabili con meccaniche rivoluzionarie che rompono il la quarta parete". Uno sguardo al sito web dell'azienda rivela uno shop con 20 pagine di carte e pacchetti, molti dei quali apparentemente sold out, che propongono contenuti a prezzi che arrivano fino ai 39,99 dollari. Staremo a vedere, a questo punto, se Nintendo avrà la meglio su Pokezoo.