Nintendo è l'azienda giapponese più ricca del 2020

Secondo un report diffuso da Risk Masters, Nintendo Corporation è ad oggi l'azienda più ricca del Giappone per quanto riguarda il 2020, potendo contare su una liquidità disponibile pari a 890.4 miliardi di yen, circa 8.2 miliardi di euro al cambio attuale.

Nintendo guadagna la vetta della classifica dopo aver occupato la seconda posizione nel 2019, il merito di questo enorme successo è dovuto non solo alle ottime vendite di Switch (andato sold-out in tutto il mondo durante i mesi più duri della pandemia Covid-19) ma anche al boom di Animal Crossing New Horizons, titolo che ha in realtà superato notevolmente aspettative di vendita del publisher.

Un buon momento dunque per Nintendo, nonostante la compagnia abbia pubblicato un numero limitato di giochi nel 2020, potendo contare però su risultati incredibili per quanto riguarda le vendite hardware e software. Anche il progetto LEGO Super Mario sembra aver dato i suoi frutti per entrambe le aziende coinvolte, adesso restiamo in attesa di capire quali siano i piani della casa di Kyoto per l'autunno.

Nintendo ha annunciato il lancio di Pikmin 3 Deluxe a fine ottobre mentre non sono attualmente previsti altri giochi first party in uscita su Switch entro fine anno, altri annunci potrebbero però arrivare nelle prossime settimane.