Nintendo è l'azienda più ricca del Giappone, Sony al quarto posto

Il quotidiano economico Tokyo Keizai ha pubblicato la classifica delle 500 compagnie più ricche del Giappone: al primo posto troviamo, con una liquidità stimata pari a 946 miliardi di yen.

Merito del successo di Switch e delle ottime vendite dei giochi della serie Pokemon, nonchè delle console della famiglia 3DS, piattaforma che a molti anni dall'uscita mantiene ancora il predominio assoluto del mercato portatile, nonostante l'ampia diffusione di smartphone e tablet.

Sony occupa la quarta posizione della classifica, la liquidità della Grande S non è stata resa nota ma dobbiamo ricordare che la compagnia ha investito in molti settori mentre il business di Nintendo è legato unicamente al mondo dei videogiochi.

Per Nintendo il 2017 è stato un anno decisamente positivo, Switch è stato accolto con enorme successo di pubblico e critica e il lancio di giochi come Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda Breath of the Wild ha aiutato la compagnia a tornare al vertice del mercato dopo gli anni bui di Wii U.