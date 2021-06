Nintendo, le azioni perdono il 6% dopo l'E3: effetto Nintendo Switch Pro?

Gli annunci che si sono susseguiti nel corso del Nintendo Direct E3 2021 sono stati molteplici, con alcuni di questi alquanto inaspettati. Sul palco dell'evento, tuttavia, non ha trovato posto il tanto chiacchierato reveal di Nintendo Switch Pro.

Nonostante i continui rumor e la comparsa di una misteriosa New Nintendo Switch sulle pagine di GameStop USA, le indiscrezioni sul nuovo hardware non si sono infine concretizzate. Tale circostanza, affiancata ad un'attesa ancora piuttosto lunga per il debutto di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, sembra aver innervosito gli investitori della Grande N.

Secondo quanto evidenziato dalla redazione di Forbes, infatti, le cinque giornate dell'E3 2021 si sarebbero infine concluse con un calo in borsa per il colosso nipponico. Complessivamente, le azioni di Nintendo avrebbero infatti perso ben il 6% del proprio valore. Un calo che potrebbe presto tradursi in una risalita - come sovente accade in questi casi -, ma che sicuramente rappresenta un interessante indicatore di quelle che sono le aspettative dei mercati azionari.



Al momento, ad ogni modo, persiste il silenzio di Nintendo sull'eventuale esistenza di una versione migliorata e potenziata di Nintendo Switch. Per saperne di più sul tanto diffuso rumor, sarà dunque necessario pazientare ancora.