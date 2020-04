Nintendo batte tutti: spesi oltre 14 milioni di dollari a marzo per la pubblicità in TV

A marzo i grandi publisher dell'industria videoludica hanno speso 17,3 milioni di dollari in spot televisivi destinati ai canali americani e non solo, una cifra in crescita rispetto al mese di febbraio. A guidare la classifica troviamo Nintendo, che da sola ha investito oltre 14 milioni di dollari in pubblicità TV.

Nello specifico Nintendo ha realizzato e mandato in onda a marzo ben venti diversi spot, la maggior parte dei quali dedicati ad Animal Crossing New Horizons, investendo in marketing TV più di quattordici milioni di dollari e risultando di fatto l'unica azienda a spendere più di un milione di dollari in pubblicità televisiva nel mese indicato.

Al secondo posto troviamo Bethesda con 886.000 dollari spesi, la maggior parte per promuovere il lancio di DOOM Eternal, Xbox invece ha prodotto quattro diversi spot la cui trasmissione è costata 641.0000 dollari, la maggior parte spesi per promuovere il già citato DOOM Eternal su Xbox One.

La catena britannica GameFly si piazza a ridosso del podio con 439.000 dollari a cui fa seguito Activision, con 221.000 dollari spesi per promuovere Call of Duty Warzone, con uno spot trasmesso ottanta volte su ESPN e ESPN2 tra il 17 e il 22 marzo. Cifre importanti che dimostrano come la TV sia un mezzo tutt'altro che sorpassato per quanto riguarda la pubblicità e gli investimenti per spingere le novità delle varie aziende.