Nintendo e Black Friday: le Cyber Offerte per Nintendo Switch si presentano in video!

Nel corso della giornata odierna, venerdì 22 novembre, la Casa di Kyoto ha dato il via alle Cyber Offerte su Nintendo Switch, con sconti disponibili su di un'ampia selezione di titoli.

Per presentare al pubblico l'iniziativa, Nintendo Italia ha pubblicato sul proprio canale YouTube un video interamente dedicato. Nel filmato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, vengono presentati alcuni dei giochi per Nintendo Switch acquistabili in promozione su Nintendo eShop. Tra questi ultimi, possiamo ad esempio trovare i seguenti titoli:

Super Mario Odyssey;

The Legend of Zelda: Breath of the Wild;

Dragon Ball FighterZ;

The Elder Scrolls V: Skyrim;

Dragon Quest Builders 2;

Dark Souls: Remastered;

New Super Mario Bros. U Deluxe;

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch;

L'iniziativa non coinvolge esclusivamente giochi: il video dedicato alle Cyber Offerte per Nintendo Switch annuncia infatti anche uno sconto del 20% sui controller a tema NES.



In chiusura, ricordiamo ai lettori interessati che le Cyber Offerte proposte da Nintendo Italia su Nintendo eShop saranno disponibili esclusivamente per un periodo di tempo limitato: la promozione avrà infatti termine in data 1 dicembre.



Nota Bene: Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato e si limita a riportare delle informazioni che potrebbero risultare interessanti per i lettori. I contenuti promozionali pubblicati sulle pagine di Everyeye.it sono evidenziati da un banner con la dicitura "contenuto sponsorizzato".