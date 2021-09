Nintendo blocca la campagna Kickstarter di un fan che voleva creare guide disegnate a mano

Nonostante i 300.000 dollari raggiunti dalla campagna di raccolta fondi avviata su Kickstarter, il sogno di Philip Summers e della sua collana di guide disegnate a mano per i giochi classici di Nintendo s'infrange contro il muro eretto dagli avvocati della casa di Kyoto.

Nel raccontare l'accaduto ai propri baker di Kickstarter, Summers conferma di essersi visto costretto a bloccare il crowdfunding di "Hand-Drawn Game Guides" proprio in funzione della richiesta avanzata dai legali di Nintendo, attivatisi per sollecitare la chiusura di questo progetto amatoriale ed evitare, così facendo, una denuncia per violazione di copyright.

Il progetto portato avanti da Summers prevedeva la distribuzione di storybook e di guide non ufficiali per giochi culto della ludoteca del NES come Metroid, Contra, The Legend of Zelda o Ninja Gaiden. Il creatore di Hand-Drawn Game Guides spiega che "stasera ho staccano la spina alla campagna Kickstarter delle mie guide disegnate a mano. Sì, l'ho fatto esattamente per il motivo che state pensando. Speravo davvero di poter superare con successo qualsiasi problema legale, ma purtroppo non sono stato in grado di farlo. Sono deluso ma capisco perfettamente perchè tutto ciò è successo".

Pur con la fine della campagna Kickstarter, la pagina per il crowdfunding del progetto di Summers continua ad essere attiva. Scorrendo la descrizione e lo storico dei messaggi condivisi dal suo ideatore, è davvero impossibile non lasciarsi catturare dalla qualità dei bozzetti e da lui realizzati per ricostruire le avventure dei suoi personaggi videoludici preferiti, con vignette e schede esplicative che avrebbero fornito ai neofiti delle informazioni utili sulle tecniche da adottare e sul percorso da seguire per giungere ai titoli di coda.