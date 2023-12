Nintendo blocca il fan porting per PC di The Legend of Zelda Link's Awakening

Nelle scorse ore un gruppo di fan ha pubblicato un porting PC (ovviamente non ufficiale) di The Legend of Zelda Link's Awakening per Game Boy, questo però è rimasto online solo poche ore su Itch.io, oggi infatti è stato rimosso su richiesta di Nintendo.

Gli autori sono stati raggiunti da un portavoce di Nintendo of America, il quale intima al gruppo di bloccare il progetto e interromperne la distribuzione poiché il gioco utilizza materiale protetto da diritto d'autore, tra cui logo e il marchio di The Legend of Zelda oltre a meccaniche di gioco brevettate da Nintendo. L'azienda chiede di cancellare la pagina del gioco su Itch.io e di non distribuire più il gioco attraverso qualsiasi canale.

Il porting di he Legend of Zelda Link's Awakening gira (o meglio, girava) a 120fps con supporto per grafica Full HD e schermi Widescreen, il progetto è stato distribuito gratuitamente come gioco fan made senza scopo di lucro ma questo non è bastato per evitare la richiesta di Nintendo, unica e sola titolare del copyright di The Legend of Zelda Link's Awakening e The Legend of Zelda.

Link's Awakening è disponibile anche su Nintendo Switch con un remake: per saperne di più ecco la recensione di The Legend of Zelda Link's Awakening.