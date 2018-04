Nintendo brevetta un nuovo sistema che permette a due touch screen di comunicare tra loro

Nella giornata di ieri è stato reso pubblico un interessante brevetto depositato da Nintendo, che consente a due differenti touch screen di comunicare tra loro e condividere le informazioni per differenti fini.

Potete consultare il documento completo a questo indirizzo, mentre allegate a questa notizia trovate alcune immagini piuttosto esemplificative. Ad esempio, è possibile cominciare a disegnare su uno schermo e continuare sull'altro, senza che il sistema perda traccia del tratto. Oppure, come viene mostrato in uno degli schizzi, è possibile lanciare una palla da bowling da uno schermo e farla arrivare in un altro, dove ci sono i birilli. Il tutto funziona anche se tra i due schermi c'è dello spazio: non devono necessariamente essere attaccati l'uno all'altro.

Nintendo non è certamente nuova al doppio touch screen, ma in passato questi erano separati e non comunicavano tra loro. Non è chiaro, al momento, che uso verrà fatto di questo brevetto. Verrà implementato su una futura console? La casa di Kyoto prevede di lanciare una nuova portatile con un doppio schermo come DS e 3DS? Davvero difficile dirlo al momento, ciò che è certo è che un sistema del genere potrebbe aprire le porte a innumerevoli nuove possibilità di gameplay. Cosa ne pensate al riguardo?