Nintendo, un brevetto per una console con due schermi rimovibili: c'entra Switch 2?

Mentre continuano a diffondersi report, indiscrezioni e speculazioni su Nintendo Switch 2, dalla rete emerge un interessante brevetto della casa di Kyoto, che descrive una console alquanto singolare. Scopriamo assieme di cosa si tratta.

Il nuovo brevetto depositato da Nintendo ha a che fare con una console apparentemente molto simile al 3DS o al DS, dotata dunque di due schermi e di un design a conchiglia richiudibile. Dalle due storiche console portatili si discosta tuttavia per un aspetto tutt'altro che marginale. Il documento spiega infatti che i due schermi possono essere separati, potendo continuare a comunicare tra di loro grazie ad un collegamento wireless. Tale caratteristica apre le porte a differenti possibilità di fruizione e gameplay: potrebbe essere possibile, ad esempio, dare uno dei due schermi ad un amico per partecipare in multiplayer ad una medesima partita.

Quando le due componenti sono unite, la console funziona esattamente come un DS o un 3DS. All'esterno risulta essere presente anche un terzo schermo touchscreen, utilizzabile per interagire con il dispositivo quando è chiuso. Il tutto dovrebbe funzionare solo ed esclusivamente in modalità portatile, poiché non c'è nessun riferimento alla possibilità di fruizione casalinga, caratteristica che invece distingue Nintendo Switch.

Alla luce di ciò, anche se qualcuno c'ha visto un indizio su come potrebbe essere Switch 2, riteniamo che il suo design non sia compatibile con un erede dell'attuale Switch, anche se in realtà non sappiamo com'è fatta. Rimane tuttavia un dispositivo decisamente interessante, che tra le altre cose potrebbe consentire alle nuove generazioni di fruire dell'enorme libreria di giochi per Nintendo DS e 3DS, che essendo progettati per due schermi sono impossibili da replicare sulle console più moderne. Infine, cosa ancor più importante, bisogna tenere a mente che Nintendo deposita decine di brevetti ogni anno, molti dei quali destinati a non vedere mai la luce. In sostanza, ci sono buone possibilità che questo dispositivo non venga mai immesso sul mercato.