Nintendo: parte la campagna promozionale di fine anno con gli spot giapponesi di Switch

Dopo aver pubblicizzato Switch Lite e Labo con dei bizzarri video ASMR, la macchina promozionale di Nintendo si rimette in moto per questo fine 2019 e lancia una nuova campagna con degli spot giapponesi di Switch e Switch Lite.

Il quartetto di spot confezionato dalla casa di Kyoto pone l'accento sull'estrema "duttilità di impiego" della console ibrida e della sua nuova versione portatile, con le immancabili scene di vita quotidiana come quella di un simpatico siparietto che vede per protagonista un uomo che, non potendo accedere alla TV di casa per non rovinare il divertimento dei figli con Super Mario Party, decide di "ripiegare" su Switch Lite.

Oltre all'ultimo capitolo per Nintendo Switch della serie di Mario Party, i videogiochi scelti dall'azienda giapponese per pubblicizzare la propria famiglia di console e il relativo catalogo tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 troviamo Dragon Quest XI S, Story of Seasons Friends of Mineral Town, Pokemon Spada e Scudo e Fire Emblem Three Houses.

Nel lasciarvi ai quattro video promozionali propostici da Nintendo per le festività natalizie, vi ricordiamo che su queste pagine potete trovare un nostro approfondimento dedicato ai giochi più attesi nel 2020 su Nintendo Switch.