Nintendo ha cancellato un remake di Fire Emblem per 3DS?

Il Nintendo 3DS ha indubbiamente segnato la rinascita del franchise di Fire Emblem, dal momento che ospita tre differenti capitoli di successo, ovvero Awakening (2012), Fates (2015) e Echoes: Shadows of Valentia (2017). Quest'ultimo, a differenza dei primi due, rappresenta un remake del secondo capitolo della serie, ovvero Gaiden del 1992 per Famicom/NES.

A quanto pare, secondo un'indiscrezione, Nintendo avrebbe cancellato un altro remake inizialmente pianificato per 3DS. Ad affermarlo con una certa sicurezza è stato Imran Khan, ex senior editor di Game Informer, durante una chiacchierata con Greg Miller al Kinda Funny Games Daily. La decisione, a quanto pare, sarebbe stata influenzata dai pessimi risultati di giochi come Mario & Luigi: Viaggio al Centro di Bowser + Le Avventure di Bowser Junior, che ha venduto appena 11.000 copie contribuendo alla bancarotta dello studio Alpha Dream. Khan afferma che quando è accaduto ciò, Nintendo ha deciso di staccare la spina ad alcuni titoli pianificati per 3DS, incluso il remake di Fire Emblem. Il giornalista, in ogni caso, non si stupirebbe se alcuni di tali progetti venissero annunciati per Nintendo Switch.

Trattandosi di un'informazione non confermata da Nintendo, vi consigliamo considerarla come un semplice rumor e di prenderla con le pinze. La serie, intanto, è approdata in tempi recenti su Nintendo Switch con l'ottimo Fire Emblem: Three Houses.