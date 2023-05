Nintendo, caso Dolphin: l'emulazione danneggia gli sviluppatori e soffoca l'innovazione

Nintendo adotta politiche molto restrittive quando si tratta di emulazione, e la casa di Kyoto ha più di una volta mostrato quanto intransigente sia con chi prova a portare i suoi titoli su altre piattaforme. Una delle teste cadute di recente è quella di Dolphin, emulatore ormai rimosso dalle pagine di Steam.

Nintendo ha già messo in chiaro i motivi legali che l'hanno spinta ad intervenire per la rimozione di Dolphin, ma la compagnia ha approfondito la questione ai microfoni di Kotaku spiegando che, secondo il suo punto di vista, l'emulazione frena lo sviluppo e l'innovazione.

"Nintendo si impegna a proteggere il duro lavoro e la creatività degli ingegneri e degli sviluppatori di videogiochi", ha affermato un portavoce di Nintendo. "Questo emulatore elude illegalmente le misure di protezione di Nintendo ed esegue copie illegali di giochi. L'uso di emulatori illegali o copie illegali di giochi danneggia lo sviluppo e alla fine soffoca l'innovazione. Nintendo rispetta i diritti di proprietà intellettuale di altre società e, a sua volta, si aspetta che gli altri facciano lo stesso".

L'emulazione è un tema che viene puntualmente discusso da sviluppatori e appassionati, e le opinioni in merito sono molto diversificate tra loro. Ad esempio, Phil Spencer di Xbox crede nell'importanza dell'emulazione come strumento utile a preservare i videogiochi pubblicati nel corso degli anni, anche laddove la sua piattaforma nativa non sia più largamente diffusa.