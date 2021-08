Nintendo: causa milionaria contro lo studio Colopl, in arrivo una valanga di denaro

Nintendo ha chiuso positivamente la lunga causa legale con lo sviluppatore giapponese Colopl. Citato in giudizio nel 2017, lo studio era accusato di aver violato alcuni brevetti di proprietà della grande N per il gioco mobile Shironeko Project.

Colopl è un importante sviluppatore di giochi mobile che tra le altre cose ha prodotto TsumTsum Land per un colosso come Disney. Nella causa intentata da Nintendo la casa di Kyoto accusava lo studio di aver violato ben cinque brevetti per il gioco Shironeko Project, un titolo action-GDR con controlli touchscreen. In particolare l'accusa sembrava insistere su un brevetto introdotto con il cinturino Nintendo DS Wrist Strap che funzionava anche come joystick per dispositivi palmari: nel titolo in questione gli sviluppatori avevano implementato una meccanica chiamata "Punicon" che riprendeva l'invenzione di Nintendo, tanto che nel febbraio 2020 il sistema di controllo era stato modificato.

Gli analisti giapponesi definiscono questo tipo di brevetti come "killer", in quanto sotto la loro protezione possono ricadere un vasto numero di meccaniche. Dopo aver attaccato pesantemente con i propri avvocati, Nintendo è arrivata a chiedere un totale di 92 milioni di dollari di risarcimento. A seguito di un recente accorto tra le due società Colopl dovrà però versare nelle tasche del colosso nipponico "solo" 3,3 miliardi di yen, che corrispondono a circa 30 milioni di dollari. Insomma, una grande vittoria per Nintendo.

