Nintendo celebra il 3DS: la console portatile compie oggi 10 anni

A poche ore dalla fine delle celebrazioni per i 14 anni dal lancio di PlayStation 3, ecco che ci troviamo a festeggiare i 10 anni di Nintendo 3DS, un'altra delle console che hanno segnato la storia recente dell'industria videoludica.

Esattamente dieci anni fa, Nintendo 3DS arrivava sugli scaffali dei negozi occidentali (negli Stati Uniti esordì il 27 marzo 2011), a circa un mese dal lancio sul mercato giapponese. Gli inizi per la handheld di ottava generazione della casa di Kyoto non furono dei più semplici, considerando il prezzo impegnativo di 249,99 euro a cui venne messa in commercio ed una line-up di titoli non troppo soddisfacente per l'utenza. A poco meno di cinque mesi di distanza dal lancio, Nintendo optò per la drastica decisione di apportare subito il primo taglio di prezzo per il 3DS, con la piattaforma portatile che diventò acquistabile a 169,99 euro nell'agosto del 2011. Una scelta che si rivelò vincente, e che permise alla console di incrementare sensibilmente le sue vendite, fino ad arrivare alle oltre 75 milioni di unità registrate ad oggi. Nel corso degli anni sono poi stati numerosi i titoli che hanno determinato il successo della piattaforma, tra cui possiamo citare Animal Crossing New Leaf, Pokémon Sole e Luna, Bravely Default, Mario Kart 7, Monster Hunter 4 e altri ancora.

Come potete notare tramite il tweet che trovate in calce alla notizia, Nintendo sta celebrando in queste ore i 10 anni del 3DS attraverso dei messaggi rivolti ai fan sui social. La grande N si dice curiosa di conoscere i vostri ricordi preferiti che conservate con la console portatile, che ricordiamo essere entrata fuori produzione da settembre dello scorso anno.