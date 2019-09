Nintendo celebra il lancio del remake di Link's Awakening con una splendida illustrazione

Il remake di The Legend of Zelda: Link's Awakening è ormai realtà, la nuova versione rivisitata del classico uscito per la prima volta su Game Boy nel 1993 è arrivato su Nintendo Switch per la felicità di tutti i giocatori nostalgici e di chi per diversi motivi non aveva mai potuto godersi questo capolavoro.

Per festeggiare l'occasione, la stessa Nintendo, tramite l'account ufficiale Twitter giapponese di The Legend of Zelda, ha pubblicato una bellissima illustrazione proprio dedicata al remake di Link's Awakening, che potete trovare nel tweet in calce alla news.

Si tratta di uno dei titoli più attesi dell'ultimo periodo su Nintendo Switch, che non ha deluso le aspettative dei fan ed è stato lodato anche dalla stampa. Sul nostro sito potete trovare, per approfondire, la nostra recensione di The Legend of Zelda: Link's Awakening.

Tuttavia non si tratta di un gioco esente da difetti: come vi abbiamo riportato in diverse news sul nostro sito, il remake di Link's Awakening soffre purtroppo di alcuni vistosi cali di framerate, soprattutto durante i cambi di ambientazione all'interno della mappa. Non si tratta di un problema che inficia l'esperienza di gioco, ma è presente, e per saperne di più potete dare un'occhiata all'ultima analisi tecnica di The Legend of Zelda: Link's Awakening.