Nintendo in cerca di nuovi designer per The Legend of Zelda Breath of the Wild 2

Annunciato in chiusura del Direct all'E3 2019, il seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild è inevitabilmente finito in cima alla lista dei desideri di tutti i possessori di Nintendo Switch.

La casa di Kyoto ha da poco pubblicato un nuovo annuncio di lavoro in cui si esplicita la richiesta di nuovi talenti che possano aiutare nel dar vita al seguito del capolavoro uscito su Switch e Wii U a a marzo del 2017. La compagnia nipponica cerca nuovi collaboratori esperti di computer grafica in 3D e di level design, con questi ultimi a cui sarà affidata la progettazione dei dungeon di Breath of the Wild 2. Entrambi gli incarichi prevedono la disponibilità a lavorare presso gli uffici della sede principale a Kyoto.

Per quanto non riveli moltissimo riguardo allo stato dei lavori, l'annuncio specifica che i candidati avranno tempo per proporsi fino al 30 settembre 2019. Quindi, in caso ci fossero dei dubbi al riguardo, appare alquanto fantasioso pensare che The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 possa vedere la luce entro la fine del 2019, o anche nei primi mesi del prossimo anno.

Nel frattempo, i fan della serie potranno ingannare l'attesa grazie all'imminente arrivo del remake di The Legend of Zelda Link's Awakening, previsto al lancio sulla console ibrida della grande N il prossimo 20 settembre.