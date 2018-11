Nintendo chiude il Creators Program, nuove linee guida per monetizzare con i video

Nintendo ha annunciato la chiusura del Creators Program, programma pensato per i creatori di contenuti: il servizio non sarà più accessibile dalla fine di dicembre mentre il sito ufficiale chiuderà a marzo 2019. Non mancano però le novità...

Fino ad oggi, i creativi che desideravano creare video utilizzando IP e materiale Nintendo dovevano necessariamente sottomettere il loro lavoro al Creators Program per ottenere l'autorizzazione, adesso però le cose stanno per cambiare e l'approvazione non sarà più necessaria. Ovviamente, ci saranno comunque delle linee guida da rispettare, di seguito le principali indicazioni diffuse da Nintendo:

Potete monetizzare i vostri video e canali utilizzando i metodi di monetizzazione specificati separatamente da Nintendo. Non sono ammesse altre forme di monetizzazione della nostra proprietà intellettuale a scopi commerciali

Vi incoraggiamo a creare video che includano il vostro apporto e il vostro commentario creativo. I video e le immagini che includono Contenuti di gioco Nintendo puri e semplici, senza un apporto o un commentario creativo, non sono ammessi. Potete pubblicare video e immagini di gioco senza aggiungere contributi o commenti qualora il materiale derivi dall'uso di una funzione delle console Nintendo, come il pulsante di cattura su Nintendo Switch

È permesso utilizzare solo Contenuti di gioco Nintendo tratti da prodotti già pubblicati in via ufficiale o da materiali promozionali distribuiti da Nintendo in via ufficiale (come trailer o presentazioni Nintendo Direct)

Qualora desideriate utilizzare la proprietà intellettuale di terzi, spetta a voi ottenere qualunque permesso necessario

Non vi è permesso dichiarare o sottintendere che i vostri video sono sponsorizzati da Nintendo o creati in collaborazione con essa

Ci riserviamo il diritto di rimuovere qualsiasi contenuto che, a nostro avviso, sia illegale, illecito, inappropriato o non conforme a queste linee guida

Maggiori dettagli sono disponibili, in italiano, sul sito ufficiale di Nintendo.