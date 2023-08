Nintendo chiude l'exploit che permetteva di comprare giochi a basso prezzo dall'estero

Nintendo ha definitivamente chiuso l'exploit del Nintendo eShop che consentiva ai giocatori di acquistare dallo store argentino, approfittando così del cambio favorevole e dei prezzi più bassi proposti nel paese sudamericano

La pratica di cambiare regione per risparmiare sull'acquisto dei videogiochi esiste fin dagli albori dei negozi digitali, anche se negli anni è stata ostacolata da diversi publisher. Qualche anno addietro, ad esempio, è stata definitivamente limitata da Valve su Steam, e adesso è arrivato il turno di Nintendo.

Da qualche tempo a questa parte, per risparmiare gli utenti della grande N stavano selezionando l'eShop argentino, che allo stato attuale risulta essere il più conveniente di tutti. Da qualche ora, tuttavia, l'exploit non può più essere utilizzato: come appurato dalla redazione di The Gamer, adesso il cambio di regione comparta la rimozione delle modalità di pagamento pre-associate, inoltre PayPal non viene supportato. Per acquistare in Argentina, dunque, è obbligatorio impiegare un metodo di pagamento emesso nel paese. Nulla è cambiato, ovviamente, per i videogiocatori argentini, che non hanno visto alcun aumento di prezzo per i giochi venduti sul proprio eShop.

La redazione di TheGamer ha visto il proprio metodo di pagamento del Regno Unito venire rimosso, mentre un giornalista brasiliano ha appurato che anche le carte di credito emesse in Brasile non sono v alide in Argentina.

Resta da vedere se anche altri paesi sono stati influenzati da questo intervento di Nintendo. C'è da dire che la grande N aveva già avvisato i suoi giocatori che avrebbe adottato questa nuova politica sul sito del supporto ufficiale, dunque è possibile che presto o tardi verrà applicata ovunque.