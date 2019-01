Nintendo chiuderà il canale shop di Wii tra meno di una settimana

Se ricordate con nostalgia le vostre serate passate a giocare su Nintendo Wii, preparatevi a far scendere una lacrimuccia per la notizia che chiude definitivamente un'epoca videoludica: tra meno di una settimana il colosso giapponese chiuderà definitivamente il canale shop di Wii.

Dopo aver cessato la produzione della console ormai più di cinque anni fa, arriva da Nintendo la mossa che pensionerà in maniera definitiva la rivoluzionaria macchina della Casa di Kyoto: Wii Shop Channel, lo store digitale della console, chiuderà dunque i battenti per sempre il 30 Gennaio 2019, e l'azienda giapponese ha fatto sapere agli utenti ancora attivi di utilizzare i punti associati al proprio account prima di tale data.

Vale la pena ricordare che è già da un anno che non era più possibile guadagnare punti da spendere sulla vecchia console, per cui se, come presumibile, non ne avete aggiunti in questo lasso di tempo, non avete di che preoccuparvi.

Oltre allo shop e alla sua leggendaria musichetta di sottofondo, Nintendo ha ufficializzato che in contemporanea arriverà anche la già annunciata chiusura dei servizi video on demand associati alla console, per cui se avevate intenzione di guardare Netflix utilizzando Wii, la Grande N vi sta in sostanza dicendo gentilmente di aggiornare i vostri sistemi di intrattenimento.