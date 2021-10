Nintendo America ha chiuso i suoi uffici in California e in Ontario

Qualche ora dopo il report di Kotaku, che era venuta a sapere della cessazione dell'attività degli studi californiani di Nintendo, la casa di Kyoto ha confermato e aggiunto di aver chiuso anche gli uffici nell'Ontario, in Canada.

Dopo essersi mostrata restia a commentare, Nintendo ha dato il permesso ad un suo portavoce di riferire quanto segue: "Gli uffici di Nintendo of America sono a Redmond, nello stato di Washington, e a Vancouver, in Columbia Britannica. Stiamo spostando molti dei nostri dipendenti in quei quartier generali per chiudere i piccoli uffici satelliti di Toronto, in Ontario, e Redwood City, in California".

Con la chiusura dei due uffici nordamericani si è inoltre reso necessario un piccolo riassetto interno: "Devon Pritchard, Executive Vice President, Business Affairs e Publisher Relations di Nintendo of America (NOA), assumerà ad interim il comando del vendite, del marketing e delle comunicazioni dopo la partenza di Nick Chavez. Ms. Pritchard supervisionerà invece la strategia e l'esecuzione delle vendite, il marketing e le comunicazioni negli Stati Uniti e in Canada".

Nintendo America, in ogni caso, non ha fornito spiegazioni precise in merito alla decisione di chiudere le due sedi nordamericane. L'anno fiscale 2020/2021 è stato per la casa di Kyoto il più redditizio della sua storia, con profitti operativi pari a ben 6 miliardi di dollari, quindi è possibile che la scelta non sia economica bensì figlia della volontà di modificare la propria infrastruttura a seguito della pandemia di Coronavirus. In ogni caso, una fonte anonima avrebbe riferito a Kotaku che i circa 100 dipendenti che saranno costretti a trasferirsi non sono felici della decisione di Nintendo.

Manovre del genere sono piuttosto rare per la casa di Kyoto: la filiale sudcoreana è stata ridimensionata nel 2016, mentre l'ultima ristrutturazione europea (che ha portato al licenziamento di 300 dipendenti) risale al 2014. Il compianto Satoru Iwata si è sempre mostrato contrario ai licenziamenti, giudicandoli pessimi per il morale dell'intera compagnia.