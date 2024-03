Nintendo colpisce ancora: chiuso un noto sito dedicato ai fan game sui Pokémon

Dopo qualche settimana dalla chiusura del noto emulatore Switch chiamato Yuzu, Nintendo ha deciso di prendere provvedimenti anche verso un portale molto conosciuto tra i fan dei Pokémon.

Stiamo parlando di Relic Castle, un portale che esiste da ormai dieci anni (fu fondato nel corso del 2014) che consisteva principalmente in un forum nel quale gli appassionati della serie Nintendo condividevano piccoli fan game. Stando a quanto dichiarato dai proprietari del dominio, il portale è stato chiuso in seguito ad una segnalazione per violazione di copyright. Come dichiarato in un comunicato sui social, i fan potranno continuare ad accedere ai 65.000 post del forum tramite Wayback Machine e il sito continuerà ad esistere tramite il canale Discord, che sembra essere ancora attivo.

Al momento non è chiaro quale sia il motivo dei provvedimenti nei confronti del portale, visto che ha resistito per ben dieci anni e non lucrava sul brand. In ogni caso è probabile che nei prossimi giorni emergeranno maggiori dettagli sulla questione.

In attesa di scoprire i motivi dietro la chiusura di Relic Castle, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare uno speciale dedicato ai tre Easter egg che potrebbero esservi sfuggiti nel trailer d'annuncio di Pokémon Z-A.

