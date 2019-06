Nintendo commenta le voci su Switch Mini: 'Sviluppiamo sempre nuovi hardware'

Le voci su Nintendo Switch Mini si rincorrono da molte settimane, ma negli ultimi giorni si sono fatte ancora più insistenti. A quanto pare, la grande N avrebbe ordinato un quantitativo inusuale di chip, azione che potrebbe essere giustificata dalla messa in produzione di un hardware nuovo di zecca.

Un'azienda cinese ha persino messo in listino degli accessori per Switch Mini. Al momento non c'è nulla di ufficiale in merito, ma nel corso del 79° meeting annuale con gli investitori, tenutosi stamane a Kyoto, Nintendo ha diramato un comunicato ufficiale sulla faccenda specificando di essere ben al corrente dei rumor che stanno circolando. "Riconosciamo che ci sono stati dei report al riguardo. Rispondere alle voci e alle speculazioni significherebbe rovinare la sorpresa ai nostri clienti, oltre che diventare poco redditizi per i nostri investitori, per cui preferiamo non farlo. In linea generale, noi sviluppiamo continuamente nuovi hardware".

Come facilmente immaginabile, da Kyoto non è arrivata nessuna conferma sulla reale esistenza di Nintendo Switch Mini. Annunci del genere vengono fatti, giustamente, in altre circostanze. Allo stesso tempo, non è giunta neppure una secca smentita: tutt'altro, Nintendo ha fatto sapere di essere continuamente al lavoro sulla realizzazione di nuovi dispositivi. Insomma, qualcosa sta davvero bollendo in pentola... resta sola da capire cosa! Intanto, la redazione di Digital Foundry ha provato ad ipotizzare le specifiche di Nintendo Switch Mini.