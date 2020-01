Nintendo: la compagnia rinnova i marchi di ben 39 giochi in Giappone!

I vertici della Casa di Kyoto hanno provveduto a rinnovare i marchi registrati di ben trentanove giochi Nintendo, esorditi nel corso delle passate generazioni videoludiche.

L'elenco dei brand include titoli provenienti da differenti console che hanno fatto la storia della Grande N, tra Game Cube, Nintendo Wii o Nintendo DS. Alcuni dei marchi fanno riferimento a diversi capitoli della celebre serie di The Legend of Zelda: troviamo infatti ad esempio "Ocarina of Time" o "Wind Waker", mentre altri includono grandi classici come Kid Icarus. Di seguito, potete trovare la lista completa dei marchi rinnovati dalla Casa di Kyoto:

Freaky Forms

Kirby’s Adventure

Kirby Air Ride

Kirby 64 The Crystal Shards

Kid Icarus

Jam With The Band

Golden Sun Dark Dawn

Dillon’s Rolling Western The Last Ranger

Face Raiders

Eternal Darkness

Majora’s Mask

Card Hero

Balloon Kid

Animal Crossing City Folk

Alleyway

WarioWare Smooth Moves

Wave Race

Mario Sports

Mario vs. Donkey Kong Mini-Land

Mayhem!

Urban Champion

The Wind Waker

The Adventure of Link

Swapnote

Super Mario World

Super Mario Sunshine

Steel Diver

Spirit Camera

Kirby Mass Attack

Skyward Sword

Shadows of Almia (Pokémon Ranger)

Radar Mission

Pushmo

Pullblox

Phantom Hourglass

Ocarina of Time

Nintendo Presents Style Boutique

Nintendogs + Cats

Mario vs. Donkey Kong Minis March Again!

Cruis’n

Ovviamente, il rinnovo non implica automaticamente la volontà del colosso videoludico di riproporre questi titoli su. In attesa di scoprire quali novità porterà il 2020 in casa Nintendo, ricordiamo che nel corso dell'ultimo Pokémon Direct è stato annunciato Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX . Contestualmente, sono state presentate tutte le caratteristiche del Pass Espanasioni di Pokémon Spada e Scudo