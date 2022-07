Nintendo compra Dynamo Pictures: la compagnia specializzata in CG lavorerà alle sue IP

Nintendo ha ufficialmente annunciato di aver raggiunto un accordo con Dynamo Pictures per effettuare un'acquisizione totale della compagnia con sede a Tokyo specializzata nella realizzazione di contenuti visivi in CG.

Secondo Nintendo, l'acquisizione di Dynamo Pictures consentirà di rafforzare la struttura di pianificazione e produzione di contenuti visivi nel gruppo Nintendo. Dopo la chiusura dell'accordo, Nintendo cambierà il nome della società di Dynamo Pictures in Nintendo Pictures per concentrarsi sullo sviluppo di contenuti video dedicati alle proprietà intellettuali di Nintendo.

Dynamo Pictures è principalmente una compagnia di produzione CG e nel corso degli anni ha partecipato a film, show televisivi, videogiochi, pachinko, eventi, ed ha fornito servizi per il motion capture. La compagnia ha già lavorato con la casa di Kyoto in passato quando ha collaborato con Koei-Tecmo e Team Ninja alla realizzazione di Metroid: Other-M per Nintendo Wii, ma è nota anche per i suoi contributi su serie e film come Dragon Ball Super, Kingsglaive Final Fantasy XV, Eva, ed anche il recente show di Resident Evil prodotto da Netflix (sulle nostre pagine potete consultare la Recensione di Resident Evil di Netflix). Trovate ulteriori informazioni sul portale ufficiale di Dynamo Pictures.

L'acquisizione dovrebbe concludersi effettivamente il prossimo 3 ottobre, con Nintendo che afferma che l'investimento avrà un impatto minimo sui suoi risultati per la chiusura dell'anno fiscale. Al momento sembra che le cifre dell'accordo non siano state rese pubbliche.