Nintendo conferma il Direct in occasione dell'E3 2019

Nintendo ha confermato durante un briefing con gli investitori, che terrà una presentazione video all'E3 2019 anche quest'anno, anziché una conferenza dal vivo. In pratica ci sarà un Nintendo Direct dedicato proprio alla manifestazione losangelina.

Stando a quanto dichiarato, il Nintendo Direct dell'E3 2019 sarà dedicato ai giochi la cui uscita è prevista tra Giugno 2019 e il 30 Marzo del 2020, quindi presumibilmente se ne saprà di più su diversi titoli in uscita in quel periodo.

La Grande N ha smesso di effettuare conferenze dal vivo in occasione della manifestazione ormai dal 2013, preferendo invece il format dei Direct, cosa che in seguito è stata poi adottata da altre compagnie, che alternano conferenze a dirette streaming e contenuti pre-registrati.

Visto che Sony sarà assente dall'E3 2019, la kermesse di quest'anno sarà un po' diversa dal solito, e ci saranno solamente Microsoft e Nintendo come produttori di console, e saranno dunque loro a contendersi la luce dei riflettori. In particolare sono in molti a scommettere su un reveal della nuova Xbox o comunque un primo teaser della nuova generazione di console, proprio in occasione della fiera. Anche EA ha abbandonato la manifestazione in favore di EA Play, evento personale del publisher.

Non è stata ancora rivelata la data del Nintendo Direct E3 2019: restate "sintonizzati" sulle nostre pagine per saperne di più.