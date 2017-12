Nintendo conferma la sua presenza ai Game Awards dell'8 dicembre

E' ufficiale: ancheparteciperà ai, in programma giovedì 8 dicembre alle 02:30 del mattino, ora italiana. La compagnia non ha rivelato altri dettagli in merito ma è probabile che durante lo show la casa di Kyoto possa annunciare qualche interessante novità.

L'ipotesi più probabile è il reveal della data di uscita de La Ballata dei Campioni, il secondo attesissimo DLC di The Legend of Zelda Breath of the Wild, il cui lancio resta confermato per il mese di dicembre, sebbene la data di pubblicazione non sia ancora stata resa nota.

Proprio nel 2015, Nintendo mostrò ai Game Awards il primo video gameplay di Zelda Breath of the Wild, ottenendo l'ovazione della critica e del pubblico. Un legame forte con lo show di Geoff Keighley, che si conferma ache per l'edizione 2017.