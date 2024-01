Nintendo conosce Palworld ma non può dire nulla, no comment di The Pokemon Company

Takashi Mochizuki di Bloomberg ha pubblicato un lungo editoriale sul fenomeno Palworld, gioco capace di vendere 6 milioni di copie in quattro giorni e che ha attirato molte attenzioni anche per le sue somiglianze con il franchise Pokemon.

Il giornalista ha contattato anche Nintendo e The Pokemon Company per sapere cosa ne pensano di Palworld. Nintendo ha risposto di essere a conoscenza del gioco ma di "non poter commentare sui singoli casi" mentre The Pokemon Company ha preferito evitare qualsiasi dichiarazione in merito rispondendo con un laconico no comment.

Oltre metà dei mostri di Palworld sarebbero un plagio di famosi Pokemon secondo alcune ricostruzioni della community, tuttavia Pocket Pair è sicura di non aver violato nessun copyright e si ritiene legalmente inattaccabile da questo punto di vista.

Un ex legale di The Pokemon Company ha definito Palworld un clone senza senso come "tanti altri che ho visto durante il mio lavoro come rappresentante legale di TPC" e si dice stupito che il progetto sia arrivato in una fase così avanzata. Per il momento in ogni caso Pocket Pair non ha ricevuto alcuna lettera o avviso legale da parte di Nintendo, The Pokemon Company e Game Freak, Palworld continua la sua marcia trionfale vendendo oltre un milione di copie al giorno.