Nintendo conquista la classifica del Regno Unito di questa settimana: Mario Kart sul podio

Può un gioco vecchio tre anni, approdato su Nintendo Switch come porting da Wii U, tornare in prima posizione tra i giochi più venduti nelle classifiche britanniche con tutti i titoli che sono usciti di recente? "Improbabile", direte voi, ma è successo recentemente con Mario Kart 8 Deluxe, il popolare racing game della grande N.

Le vendite del gioco, infatti, sono aumentate settimana su settimana del 70%, passando dalla sesta posizione alla cima della classifica. Sul podio troviamo anche un altro gioco Nintendo, Ring Fit Adventure, che guadagna nuovamente la "medaglia di argento" per due settimane di fila. Non tutti i titoli della console hanno questa spinta: 51 Worldwide Games, infatti, passa dalla posizione numero 6 alla 9, con le vendite scese del 18% durante la settimana di lancio.

Ottimi risultati generali, poiché in totale ci sono 6 giochi per Nintendo Switch nella classifica dei "Top 10" del Regno Unito di questa settimana. Ecco la classifica:

Mario Kar 8: Deluxe (si trovava al 7° posto) Ring Fit Adventure (si trovava al 2° posto) FIFA 20 (si trovava al 1° posto ) Grand Theft Auto 5 (si trovava al 5° posto) Animal Crossing: New Horizons (si trovava al 3° posto) Call of Duty: Modern Warfare (si trovava al 4° posto) Minecraft per Switch (si trovava al 12° posto) Forza Horizon 4 (si trovava al 14° posto) 51 Worldwide Games (si trovava al 6° posto) Luigi's Mansion 3 (si trovava al 16° posto)

Come mai questo aumento delle vendite? Secondo gli analisti sono arrivate sul mercato più Nintendo Switch durante la settimana. Alcuni negozi, inoltre, non vendono la console da sola, ma solo in boundle con alcuni dei titoli che avete trovato nella classifica poco più sopra.

Buoni risultati anche nella classifica dei "Top 40", grazie ad altri 7 giochi pubblicati da Nintendo, tra cui: