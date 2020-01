Nintendo conquista il Giappone nel 2019: 80% del mercato console diviso tra Switch e 3DS

Secondo dati recentemente diffusi dal noto magazine nipponico Famitsu, il mercato console giapponese è stato ampiamente dominato da Nintendo nel corso del 2019.

In particolare, si riferisce di un controllo da parte della Casa di Kyoto di circa l'80% dell'intero settore. Ben il 76% del mercato console nipponico avrebbe visto protagonista Nintendo Switch, con dati di vendita interessati da una crescita del 29% rispetto a quanto realizzato nel corso del 2018. Un 3% dei movimenti di mercato 2019 avrebbe invece riguardato 3DS, prevedibilmente in declino. Secondo i dati di Famitsu, troviamo in declino anche le performance realizzate nel Sol Levante da parte di PlayStation 4.

I dati delineati dal noto magazine offrono complessivamente un quadro particolarmente roseo per la Casa di Kyoto. Il concludersi del 2019 ha infatti sancito il momento di massima affermazione di Nintendo sul mercato console giapponese per quanto riguarda gli ultimi venti anni! Dati decisamente positivi per la Grande N, che ha peraltro visto Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite alla testa delle classifiche di vendita in Giappone nell'ultima settimana del 2019.

Con l'inizio del nuovo anno è ora il momento di guardare ai prossimi 365 giorni. Per inaugurare la stagione videoludica, La Casa di Kyoto ha annunciato uno speciale appuntamento: nel corso della giornata di domani, giovedì 9 gennaio, sul Canale Twitch di Everyeye.it potrete seguire il nuovo Pokémon Direct commentato in italiano.