Nintendo conquista il Giappone: record per Switch e Animal Crossing New Horizons a marzo!

Puntuale come sempre, Famitsu, noto magazine giapponese, ha riportato i dati di vendita relativi al mercato videoludico del Sol Levante: il mese di marzo è totalmente all'insegna di Nintendo!

La Casa di Kyoto domina infatti sia la classifica software sia la classifica hardware. Per quanto riguarda la prima, l'indiscusso re del mese è Animal Crossing: New Horizons. Nonostante la pubblicazione risalga al 20 marzo, il life simulator riesce a ottenere un notevole risultato commerciale, con oltre 2,6 milioni di copie vendute in pressoché dieci giorni di presenza sul mercato. La distanza dalle restanti produzioni è abissale: basti pensare che il secondo posto è occupato da Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX, con 218.000 copie vendute!



L'interesse canalizzato da Animal Crossing: New Horizons ha probabilmente contribuito a trainare anche la vendite di Nintendo Switch. La console, sempre nel mese di marzo, totalizza infatti vendite per 830.000 unità! A seguire, troviamo PlayStation 4, presente sul mercato ormai da diversi anni, che si attesta su 64.492 unità vendute.



Con questi numeri, Animal Crossing: New Horizons è il miglior lancio di sempre per un gioco Nintendo Switch in Giappone e per un titolo della serie, con risultati che hanno superato il precedente detentore dello scettro: Super Smash Bros Ultimate.