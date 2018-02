Nintendo continuerà a supportare il 3DS indipendentemente dal successo di Switch

Il grande successo di Switch porterà all'abbandono del progetto 3DS? Assolutamente no, come confermato dal CEO di Nintendodurante l'ultima riunione con gli azionisti.

La compagnia vede le console della famiglia 3DS come l'entry level ideale per entrare nel mondo Nintendo, per questo l'azienda continuerà a produrre e vendere console e software, con nuovi giochi in arrivo nei prossimi mesi.

Nintendo 3DS e 2DS hanno riscosso un notevole successo in Nord America durante la scorsa stagione natalizia e le vendite si sono mantenute alte anche in Giappone, il successo di Switch non ha intaccato la popolarità della piattaforma portatile, per questo i due business continueranno ad essere gestiti in maniera separata e indipendente.