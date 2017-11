Nintendo contro la rottura del day one: stop alla distribuzione anticipata

ha annunciato che cambierà le tempistiche relative alla distribuzione dei giochi ai rivenditori europei, per evitare che questi possano anticipare di troppo il day one, come accaduto nel caso di, venduto da alcuni negozianti persinodel lancio ufficiale.

La divisione europea della casa di Kyoto fa sapere che i rivenditori non riceveranno più i giochi con largo anticipo, la consegna sarà assicurata in tempo per la data di lancio ma la distribuzione avverrà a ridosso della stessa, in questo modo gli store non avranno a disposizione i titoli con una o due settimane di anticipo, come accaduto fino ad oggi.

Non è chiaro al momento se il nuovo modus operandi sia già attivo e se coinvolgerà anche Xenoblade Chronicles 2 (in arrivo il primo dicembre) e se le direttive saranno operative dal 2018.