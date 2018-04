Nintendo e Cygames annunciano Dragalia Lost per smartphone

Nintendo e Cygames hanno annunciato una partnership per la produzione di Dragalia Lost, Action RPG per mobile nato da una collaborazione tra le due aziende e in arrivo nel corso del 2018 su smartphone e tablet.

Le due compagnie hanno pubblicato il trailer di debutto di Dragalia Lost, aprendo al tempo stesso le pre-registrazioni, con un programma bonus in base ai numeri raggiunti:

100.000 preregistrazioni – 300 Dragon Crystals

200.000 preregistrazioni – 600 Dragon Crystals

300.000 preregistrazioni – 900 Dragon Crystals

400.000 preregistrazioni – 1.200 Dragon Crystals

500.000 preregistrazioni – 1.500 Dragon Crystals

Dragalia Lost sarà disponibile questa estate in Giappone, Taiwan e Hong Kong, la pubblicazione in Europa e Nord America è in programma ma ancora non è stata fornita una finestra di lancio in proposito.