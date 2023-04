Nintendo e DeNA puntano forte su mobile e online: nasce l'azienda Nintendo Systems

Da anni ormai Nintendo e DeNA Corporation hanno un rapporto di collaborazione, sfociato ora in una vera e propria nuova azienda, con la nascita di Nintendo Systems, società con sede a Tokyo di proprietà di Nintendo (azionista di maggioranza) e DeNA.

Nintendo Systems si occupa di sviluppo e gestione di contenuti digitali per Nintendo oltre a pianificazione, sviluppo e gestione di servizi online e infrastrutture digitali. Tetsuya Sasaki è il Presidente di Nintendo Systems, dipendente di Nintendo dal 1995 inizialmente ha ricoperto il ruolo di ingegnere per Nintendo EAD per poi passare a occuparsi di programmazione lavorando a giochi come Animal Crossing, Mario Kart e Wii Sports, oltre ad aver sviluppato i browser di Wii U e 3DS.

Nintendo Systems è operativa dal primo aprile 2023, i dipendenti provengono dalle file di Nintendo e DeNA e l'obiettivo è quello di fornire il miglior supporto possibile alle attività digitali della casa di Kyoto. Nintendo possiede il 15% di DeNA Corporation, la compagnia ha collaborato allo sviluppo dei giochi mobile dell'azienda giapponese come Fire Emblem Heroes, Animal Crossing Pocket Camp, Mario Kart Tour e Super Mario Run.

La nuova compagnia dunque fornirà a Nintendo le risorse necessarie per affrontare al meglio i cambiamenti di un mercato sempre più votato verso il mobile ed i servizi online.