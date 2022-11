Nintendo e DeNA uniscono le forze, annunciato una joint venture societaria

Nintendo Corporation ha annunciato una nuova joint venture con il partner DeNA Corporation, a partire dal 3 aprile 2023 (data stimata) le due compagnie lavoreranno a stretto contatto sotto lo stesso gruppo societario per espandere i propri obiettivi e migliorare le proprie performance sul mercato globale.

DeNA lavora da anni con Nintendo gestendo parte dell'infrastruttura Nintendo Online, la compagnia ha sviluppato anche il sistema di integrazione dell'Account Nintendo con vari giochi mobile come Super Mario Run, Fire Emblem Heroes, Animal Crossing Pocket Camp e Mario Kart Tour, oltre ad aver collaborato allo sviluppo dei videogiochi citati.

La nuova partnership permetterà a Nintendo di espandere il proprio business digitale investendo in ricerca e sviluppo con un partner d'eccezione che ha dimostrato la sua competenza per quanto riguarda il business del gaming mobile e online.

E' bene chiarire come non si tratti di una acquisizione ma semplicemente di una partnership strategica che vedrà i due colossi asiatici collaborare per l'espansione di Nintendo nel mercato del mobile gaming, approcciato con discreto successo dalla casa di Kyoto dal 2016, grazie al discreto successo di titoli come Super Mario Run, Mario Kart Tour e Animal Crossing Pocket Camp. E per il futuro, si pensa di portare altre celebri IP Nintendo su smartphone e tablet.