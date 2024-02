Nintendo denuncia gli autori di Yuzu, l'emulatore di Nintendo Switch

Nel mentre attendiamo di scoprire quando arriverà sul mercato Nintendo Switch 2, la casa di Kyoto ci tiene a proteggere la console ibrida e i software che continuano ad essere emulati su PC e altre piattaforme.

Nella fattispecie, Nintendo ha citato in giudizio i creatori del popolare emulatore Yuzu, che consente di giocare per vie traverse a titoli come The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, esplicitamente citato in causa dalla grande N. Secondo la compagnia di Furukawa, la tecnologia si Yuzu elude illegalmente la crittografia del software Nintendo e facilita la diffusione della pirateria in ambito videoludico. Per questi motivi, Nintendo esige il risarcimento dei danni per violazioni e la conseguente chiusura dell'emulatore.

L'azienda nipponica ha inoltre fatto notare che un milione di copie di Tears of the Kingdom sono state scaricate prima dell'uscita ufficiale del gioco, e che in concomitanza il supporto Patreon a favore di Yuzu è raddoppiato durante quel periodo. Questo vuole fondamentalmente sostenere che il modello di business di Yuzu aiuta la pirateria a prosperare tra i videogiocatori. La casa di Kyoto ha inoltre evidenziato come la diffusione prematura del gioco abbia innescato dei casi di spoiler ai danni di chi attendeva di giocare regolarmente la propria copia su Switch. Sebbene lo spoiler possa essere difficilmente visto come un reato, si tratta di un'ulteriore punto con cui Nintendo cerca di spingere verso la chiusura dell'emulatore.