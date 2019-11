Nintendo ha depositato nuovi brevetti per proteggere il controller Poke Ball Plus

Sembra che Nintendo abbia registrato numerosi brevetti, tutti relativi allo speciale controller Poke Ball Plus. Da quanto si legge nei documenti depositati, i brevetti toccano tutti gli aspetti e le caratteristiche offerte dall'attuale Poke Ball Plus.

I brevetti richiesti da Nintendo sono cinque e tutti relativi ad un "Game Controller" e i documenti sono stati depositati in Giappone. Nello specifico, riguardano la corretta disposizione dei componenti in un controller sferico, l'esecuzione di varie operazioni tramite un controller di gioco, a migliorare il grado di visibilità di una struttura per l'emissione di luce in un controller sferico ed infine l'organizzazione generale di tutte le parti di un controller sferico. Insomma, niente di veramente nuovo. I brevetti infatti non sono relativi ad una nuova periferica ma sembrano ricalcare alla perfezione la Poke Ball Plus già in commercio. Evidentemente Nintendo sta cercando di rafforzare la posizione del proprio controller per evitare che altre aziende possano copiarlo in tutto o in parte.

A proposito dello speciale controller Nintendo, potete trovare una guida su come catturare Mew in Pokémon Spada e Scudo utilizzando una Poke Ball Plus. Pokémon Spada e Scudo hanno già superato le vendite di Let's Go in Giappone.