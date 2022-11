Nintendo descrive Switch 2: l'integrazione tra hardware, software e Account sarà 'unica'

Mentre in rete continuano a rimbalzare le voci di corridoio sullo sviluppo del Pokemon nextgen su Switch 2, Nintendo ha colto l'occasione offertagli dall'ultima sessione di Domande e Risposte per offrire delle interessanti anticipazioni sulla console che farà seguito all'attuale famiglia di sistemi Switch.

Tra gli interventi del Q&A spiccano le dichiarazioni condivse da Shinya Takahashi e Ko Shiota, rispettivamente Senior Managing Executive Officer e Senior Executive Officer di Nintendo. I due esponenti del colosso videoludico giapponese aprono una finestra sul futuro con riflessioni che toccano argomenti come lo sviluppo, appunto, della nuova console.

Takahashi spiega ad esempio che "strumenti come i social media ci offrono maggiori opportunità per interagire con i consumatori, da cui riceviamo una gran varietà di informazioni e suggerimenti. Sebbene non possiamo accogliere tutte le richieste avanzate dai fan, dobbiamo sempre prestare attenzione al loro parere, specie pensando a come possiamo intrattenerli al meglio. Vogliamo sviluppare prodotti che siano divertenti tenendo sempre a mente cosa possiamo fare e quali progetti portare avanti in futuro, ad esempio con nuove iniziative per Nintendo Switch Online".

Decisamente meno 'generiche' sono invece le parole pronunciate da Ko Shiota in merito alla nuova generazione di console Nintendo: "Nella generazione attuale di Nintendo Switch ci siamo avvicinati ai nostri consumatori tramite l'Account Nintendo. Penso che in futuro, se vogliamo continuare ad essere centrali in molte delle nostre attività, dovremo integrare maggiormente l'hardware al software per infondere lo spirito di Nintendo nei nostri prodotti. Con ogni nostra piattaforma, la cosa più importante sarà quella di offrire un'esperienza di gioco unica".

Shiota approfondisce ulteriormente il tema appena trattato sottolineando come "nello sviluppo di software e hardware di nuova generazione dovremo considerare dei nuovi modi per collegare più facilmente le nostre attività principali nei videogiochi con le esperienza da offrire ai consumatori all'infuori della nostra piattaforma, tutto questo tramite l'Account Nintendo. Al momento non possiamo parlare ulteriormente della nostra piattaforma nextgen. Ma pensiamo che sia molto importante creare prodotti che integrino in modo unico l'hardware al software. Le attività che portiamo avanti tramite l'Account Nintendo, per questo, dovrebbero essere ben connesse a questi nuovi prodotti".