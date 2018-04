Nintendo: dettagli sull'online a pagamento di Switch a maggio, nuovi giochi 3DS nel 2019

Al termine del meeting finanziario con gli azionisti tenuto a Tokyo il 26 aprile, il Presidente di Nintendo Tatsumi Kimishima ha parlato di due argomenti importanti, ovvero l'online a pagamento di Switch e il supporto alle console della famiglia 3DS.

Nintendo Switch Online

Kimishima riconferma quanto detto lo scorso inverno: il servizio online a pagamento su Switch partirà a settembre, maggiori dettagli sulle caratteristiche, sui prezzi e sulle funzionalità saranno svelate a inizio maggio tramite il sito ufficiale di Nintendo.

Nintendo 3DS

Il Presidente della casa di Kyoto ha poi voluto tranquillizzare gli azionisti riguardo il supporto a lungo termine per il 3DS, confermando che "nuovi giochi sono previsti per il 2019 e oltre", ribadendo come la console non verrà abbandonata, di fatto il 3DS (in particolar modo i modelli più economici) resta un punto chiave della strategia Nintendo, un "cavallo di troia" per far conoscere i giochi ed i franchise della compagnia ad un pubblico sempre più visto, in virtù dei costi di acquisto sempre più ridotti per i consumatori.

Al momento la line-up First Party per 3DS include: Dillion's Dead Heat Breakers (maggio), Sushi Striker The Way of Sushido (giugno), Captain Toad Treasure Tracker (luglio), WarioWare Gold (agosto), Luigi's Mansion (2018), Mario & Luigi Bowser's Inside Story + Bowser Jr. Journey (2019).