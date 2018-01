Nintendo Direct 11 gennaio: tutti gli annunci, da Mario Tennis a Dark Souls Remastered

A sorpresa,ha pubblicato un Mini Direct giovedì 11 gennaio: uno show della durata di 15 minuti, pensato per svelare le principali novità in arrivo su Switch nel corso del 2018. Tanti gli annunci arrivati dalla trasmission, scopriamoli insieme.

Uno degli annunci più importanti del Mini Direct è stato senza dubbio Dark Souls Remastered, la riedizione del primo Souls di From Software arriverà su Switch (e su PC, PS4 e Xbox One) il prossimo 25 maggio. In primavera uscirà anche Mario Tennis Aces, nuovo episodio della saga sportiva arcade, presentato con un coloratissimo trailer.

Uscito nel 2014 su Wii U, Donkey Kong Country Tropical Freeze uscirà su Nintendo Switch il 4 maggio, a marzo invece (il 16, per la precisione) arriverà Kirby Star Allies, il primo gioco della pallina rosa per la console ibrida della casa di Kyoto.

Febbraio è invece il mese scelto da Nintendo per il primo aggiornamento di Super Mario Odyssey, il quale porterà in dote la modalità Trova il Palloncino, con tanto di apparizione di Luigi, nuovi filtri per la modalità Foto e alcuni costumi aggiuntivi. A gennaio vedremo il Battle Pack di Pokken Tournament DX, il quale introdurrà Aegislash e i Pokemon di supporto MegaRayquaza e Mimikyu, a cui seguirà il 23 marzo la seconda parte del pacchetto con Blastoise e i mostri di supporto Mew e Celebi.

In primavera uscirà su Switch anche Hyrule Warriors Definitive Edition, versione aggiornata dell'omonimo musou uscito su Wii e 3DS: questa riedizione includerà tutti i contenuti del gioco originale e le novità aggiunte tramit DLC, oltre ad alcuni costumi tratti da The Legend of Zelda Breath of the Wild. YS VIII Lacrimosa of Dana è invece atteso per l'estate 2018.

Chiudiamo con tre annunci interessanti: SNK Heroines Tag Team Frenzy, The World Ends With You Final Remix e il DLC storia di Mario + Rabbids Kingdom Battle incentrato su Donkey Kong. Cosa ne pensate delle tante novità annunciate durante il Mini Direct dell'11 gennaio?