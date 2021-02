Nintendo Direct del 17 febbraio: quali giochi saranno annunciati? Le ipotesi di Schreier

La notizia del Nintendo Direct del 17 febbraio sta alimentando un acceso dibattito sui social e sui principali portali di settore: quali giochi saranno presentati nel corso dell'evento? Alla discussione sta partecipando anche Jason Schreier: il redattore di Bloomberg si è spinto a ipotizzare la scaletta degli annunci.

L'ormai celebre giornalista videoludico che, in questi anni, si è reso protagonista di importanti report come quello recente sul destino in bilico di Anthem Next, esordisce nel suo discorso spiegando come "sicuramente sarebbe bello se Nintendo, per questo Direct, decidesse di organizzare uno spettacolo per i 35 anni di Zelda, similarmente a quanto fatto per Mario lo scorso anno".

Lo stesso Schreier sottolinea inoltre che "mi aspetto di vedere delle compilation per Switch di giochi vecchi, spero di saperne di più su Zelda Breath of the Wild 2 e, naturalmente, credo che ci sarà una sorta di 'Zelda Fortnite'", supponiamo in riferimento a una collaborazione simile a quella che ha portato Epic a lanciare Kratos di God of War in Fortnite e consentito all'azienda statunitense di portare Master Chief di Halo sull'isola di Fortnite.

Senza nulla togliere alle teorie della community e delle personalità del settore, è bene rimanere nella stretta attualità per riprendere quanto spiegato dalla casa di Kyoto all'annuncio del prossimo Direct: "Alle 23:00 di domani, 17 febbraio, andrà in onda un Nintendo Direct di circa 50 minuti con informazioni su giochi per Nintendo Switch già disponibili, come Super Smash Bros Ultimate, e su quelli in arrivo nella prima metà del 2021".