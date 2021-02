Nintendo Direct del 17 febbraio: seguitelo con noi su Twitch

Nel corso del pomeriggio, Nintendo ha annunciato a sorpresa un nuovo Direct per domani, mercoledì 17 febbraio 2021, durante il quale assisteremo ad una presentazione della durata di 50 minuti circa.

Se volete seguire l'evento in nostra compagnia, sappiate che sul canale Twitch di Everyeye andremo in onda alle ore 23:00 e commenteremo in italiano tutti gli annunci che verranno fatti dalla Grande N.

Vi ricordiamo che la giornata di domani sarà particolarmente ricca di appuntamenti, dal momento che vi accompagneremo dal mattino con la colazione con il buon Fossa alla sera, dove giocheremo a Destruction AllStars in compagnia di Yotobi e poi seguiremo la diretta Nintendo.

Ecco di seguito l'elenco completo delle dirette di domani:

EveryDay: colazione con Fossa - Ore 10:00

Q&A Tech - Ore 15:00

Demon's Souls Remake: la nuova gallery di Cristiano Bonora e chiacchiere con Sabaku - Ore 17:00

Baldur's Gate 3: commentiamo la presentazione del nuovo aggiornamento - Ore 18:45

Destruction AllStars feat. Yotobi - Ore 21:00

Nintendo Direct commentato in italiano - Ore 23:00

Vi ricordiamo che Jason Schreier ha svelato quali sono secondo lui gli annunci del prossimo Nintendo Direct, durante il quale potremmo sentire nuovamente parlare di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 e al reveal di una skin a tema Zelda di Fortnite.