Nintendo Direct del 24 settembre: giochi e annunci, rumor e aspettative

Il 24 settembre a mezzanotte (orario non troppo comodo per noi italiani) Nintendo trasmetterà un nuovo Direct che arriva a qualche mese di distanza dallo showcase E3 andato in onda a giugno. Un Direct piuttosto corposo considerando la durata di 40 minuti... ma cosa possiamo aspettarci?

Nintendo fa sapere che il focus sarà sui giochi in uscita su Nintendo Switch questo inverno, non è chiaro però se si intenda tra questi anche i giochi in arrivo in autunno durante la Holiday Season, ovvero Metroid Dread, Mario Party Superstar e magari i remake di Pokemon Diamante e Perla.

Tra i giochi che vengono in mente c'è sicuramente Leggende Pokemon Arceus in uscita a gennaio, tuttavia da qualche tempo The Pokemon Company sembra gestire in totale autonomia le comunicazioni sui videogiochi dei Pokemon, non sappiamo quindi quante speranze ci siano di vederlo nuovamente in azione, e lo stesso vale per Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente.

Un gioco rumoreggiato è sicuramente la remaster di Metroid Prime, Emily Rogers fa sapere che Nintendo è al lavoro su una riedizione per festeggiare il ventesimo anniversario del primo Metroid Prime, uscito nel novembre 2002, mentre non sappiamo se ci siano anche piani per riportare l'intera trilogia su Switch.

Da tempo si parla anche di un gioco di Donkey Kong sviluppato da Nintendo e sopratutto di Mario Kart 9, titolo che potrebbe effettivamente essere annunciato e uscire poi in inverno, tra febbraio e marzo. Con ogni probabilità la casa di Kyoto approfitterà del Direct per annunciare l'ultimo personaggio di Super Smash Bros Ultimate, spazio anche agli indie (conosceremo finalmente la data di uscita di Hollow Knight Silksong?) e chissà che non sia questa l'occasione per annunciare l'arrivo dei giochi N64, Game Boy o GameCube per gli abbonati Nintendo Switch Online.

E infine c'è la storia del misterioso nuovo controller per Switch svelato in anticipo dalla FCC americana... verrà annunciato stanotte? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire il Nintendo Direct insieme a noi sul canale Twitch di Everyeye.it dalle 23:30 di giovedì 23 settembre.