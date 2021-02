Nintendo Direct dopo 529 giorni: anche Chex Mix festeggia con una parodia!

L'annuncio di un nuovo Nintendo Direct in programma per la serata di quest'oggi - mercoledì 17 febbraio - ha colto il pubblico di sorpresa, interrompendo un lunghissimo periodo di assenza del format dagli schermi di Nintendo.

Sono infatti trascorsi ben 529 giorni dalla trasmissione dell'ultimo Nintendo Direct tradizionale, sostanzialmente un anno e mezzo durante il quale la community legata alla Grande N ha dovuto rinunciare al consueto sistema di comunicazione della casa di Kyoto. Durante questo periodo, ovviamente, non sono comunque mancate le novità da parte di Nintendo, presentate tuttavia tramite Direct dedicati - come quello trasmesso in occasione del 35° anniversario di Super Mario - oppure singoli annunci di giochi o date di pubblicazione.



Comprensibilmente, il ritorno di un Nintendo Direct di lunga durata e di ampio respiro è stato dunque accolto con gioia dalla community. Nell'entusiasmo generale, persino Chex Mix - nota azienda alimentare produttrice di cereali per la prima colazione, snack e non solo - ha voluto commentare ironicamente la notizia. Tramite il cinguettio che trovate in calce a questa news, la compagnia ha annunciato un "Chex Mix Direct", in programma per il 30 febbraio. Nell'ironico messaggio, si promettono circa 50 minuti di gameplay di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, durante i quali Link tuttavia non farà altro che mangiare snack Chex Mix. Non mancherà ovviamente un DLC a tema Chex Mix per Super Smash Bros Ultimate!



Insomma la febbre da Direct è ormai alle stelle e coinvolge soggetti inaspettati: cosa sperate possa essere annunciato? Vi ricordiamo che Everyeye seguirà in diretta il Nintendo Direct tramite il Canale Twitch di Everyeye.